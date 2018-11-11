Крикунов: у меня одного воспитанника в тюрьму посадили, а он про баллоны думает

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о ходе тренировочного процесса бело-голубых в паузе на Евротур.

«Мы работаем по два раза в день, практически три даже, потому что есть спаренная тренировка, а вечером ещё одна. У нас много проблем. Во-первых, нужно подтянуть физическое состояние игроков. Нужно решить кое-какие вопросы по тактике. Команда занимает место в турнирной таблице не по своему составу, поэтому сейчас надо сделать всё, чтобы выправить ситуацию.

Баллоны? Вы понимаете, что такое баллоны? Они же не только дают физическую мощь игрокам. Когда переступаешь через порог тяжёлой работы, это уже плюс к психологии команды. Значит, игроки могут работать на пределе возможностей. Дальше уже ничего не страшно. У меня вот одного воспитанника в тюрьму посадили, так он лежит там у себя и думает: «Ну подумаешь, посадили, я такие баллоны раньше таскал». И всё! Выпустили через 30 дней», — сказал Крикунов в эфире клубного телевидения.