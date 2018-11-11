Форсберг: в Петтерссоне есть что-то особенное, чем обладают единицы

Легендарный в прошлом шведский нападающий Петер Форсберг прокомментировал игру нападающего «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона на старте сезона НХЛ.

«Далин и Петтерссон? Защитнику сложнее обратить на себя внимание в лиге, особенно в таком молодом возрасте. Им нужно время. Они оба очень техничные, особенно это касается того, как они двигаются по площадке. Петтерссон всё видит. Расмус отлично владеет коньками, катит без видимых усилий.

Я тоже был нападающим, и меня, безусловно, радует игра Петтерссона. Он не самый крупный игрок, но отлично видит площадку, у него хороший бросок, и в нём есть что-то особенное, чем обладают единицы. За ним будет очень интересно наблюдать. Особенно мне, потому что он нападающий», — цитирует Форсберга официальный сайт НХЛ.