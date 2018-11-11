Двое защитников «Рязани» вызваны в ХК «Сочи»

Двое защитников вернулись в ХК «Сочи» из «Рязани» на мини-тренировочный сбор «леопардов» во время паузы в чемпионате КХЛ, информирует официальный сайт клуба КХЛ. Большую часть сезона оба хоккеиста проводили в Высшей хоккейной лиге, выступая за партнёрский клуб сочинцев.

Сергей Зборовский провёл 14 матчей, отдал три результативные передачи, играя в среднем по 18 с половиной минут и заработав показатель полезности «+3». Артём Мальцев принял участие в 16 встречах, проводил на площадке 14 минут 22 секунды. В его активе 1 (0+1) очко.

На данный момент в составе «горожан» остались вратарь Арсений Ахметов и нападающий Артем Подшендялов. «Рязань» после 21 матча набрала 25 очков и занимает 14-е место в таблице чемпионата ВХЛ.