Сен-Луи: по хоккею не скучаю, наигрался в него на своём веку достаточно

Известный нападающий Мартен Сен-Луи рассказал о розыгрышах, которыми отмечался во время игровой карьеры.



«Вообще-то я довольно часто разыгрывал партнёров, когда мы отправлялись на выезд. Фокус несложный: в большинстве отелей ты получаешь два ключа от номера. И если при заселении мне удавалось сделать так, чтобы кого-то из парней немного задержали и отвлекли, я хватал один из ключей от его номера, бежал туда и прятался. Старался выбирать разные места.



Естественно, кончилось тем, что парни решили мне отомстить. Открываю в своем номере шкаф для одежды — оттуда на меня выпрыгивает один. Решил, что это всё, но через пять минут, естественно, ещё один обнаруживается за занавеской. В общем, напугали они меня за каких-то 30 минут раз пять, поскольку завалились толпой и попрятались везде, где только можно.



Скучаю ли сейчас по хоккею? Не сказал бы. Наигрался в него на своём веку достаточно. Но вот по моментам вроде этого ностальгирую до сих пор», — цитирует Сен-Луи официальный сайт НХЛ.

Сен-Луи: я добился успеха путём огромных усилий, в НХЛ не рассчитывают на удачу