Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Сборная России уступила чехам в заключительном матче на Кубке Карьяла

Сборная России уступила чехам в заключительном матче на Кубке Карьяла
Хоккей / Евротур

Сборная России встречалась с чехами в третьем матче Кубка Карьяла — первого этапа Еврохоккейтура. Игра состоялась в Хельсинки и закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Милоша Ржиги.

Турнирная таблица Еврохоккейтура

В первом игровом отрезке россияне дважды реализовали численный перевес усилиями Кирилла Капризова и Алексея Василевского, на что чехи ответили голом Михала Ржепика. Во втором периоде Илья Сорокин дважды вытаскивал шайбу из своих ворот — в обоих случаях вратаря ЦСКА огорчил Доминик Кубалик. В концовке встречи Радован Павлик и Кубалик поразили пустые ворота, установив окончательный счёт на табло.

Еврохоккейтур
11 ноября 2018, воскресенье. 14:30 МСК
Чехия
5 : 2
1:2, 2:0, 2:0
Россия
0:1 – Капризов (Нестеров, Василевский) – 02:45 (5x4), 1:1 – Ржепик (Горак) – 11:28 (5x5), 1:2 – Василевский (Григоренко, Капризов) – 16:10 (5x4), 2:2 – Кубалик – 21:16 (5x5), 3:2 – Кубалик (Штенцел, Доудера) – 33:40 (5x5), 4:2 – Павлик (Ржепик) – 58:59 (en), 5:2 – Кубалик – 59:28 (en)

Россияне досрочно стали победителями Кубка Карьяла. В стартовом матче на турнире команда Ильи Воробьёва обыграла финнов (3:0), а затем оказалась сильнее сборной Швеции (4:1). Чехи уступили шведам (2:3) и сборной Финляндии (0:3).

Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».

Россия проиграла Чехии, но выиграла Кубок Карьяла. LIVE
Заключительный матч команде Илье Воробьёва не удался.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент