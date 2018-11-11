Сборная России уступила чехам в заключительном матче на Кубке Карьяла

Сборная России встречалась с чехами в третьем матче Кубка Карьяла — первого этапа Еврохоккейтура. Игра состоялась в Хельсинки и закончилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Милоша Ржиги.



Турнирная таблица Еврохоккейтура



В первом игровом отрезке россияне дважды реализовали численный перевес усилиями Кирилла Капризова и Алексея Василевского, на что чехи ответили голом Михала Ржепика. Во втором периоде Илья Сорокин дважды вытаскивал шайбу из своих ворот — в обоих случаях вратаря ЦСКА огорчил Доминик Кубалик. В концовке встречи Радован Павлик и Кубалик поразили пустые ворота, установив окончательный счёт на табло.

Россияне досрочно стали победителями Кубка Карьяла. В стартовом матче на турнире команда Ильи Воробьёва обыграла финнов (3:0), а затем оказалась сильнее сборной Швеции (4:1). Чехи уступили шведам (2:3) и сборной Финляндии (0:3).



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