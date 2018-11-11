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Как вы оцените выступление сборной России на Кубке Карьяла?

Как вы оцените выступление сборной России на Кубке Карьяла?
Хоккей / Евротур

Сборная России выиграл Кубок Карьяла, одержав две победы в трёх матчах турнира. Подопечные Ильи Воробьёва обыграли финнов (3:0), шведов (4:1) и уступили чехам (2:5).

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Как вы оцените выступление сборной России на Кубке Карьяла?».

— Всё отлично. Сборная показала хорошую игру и выиграла турнир;
— Было бы хорошо, но поражение чехам испортило впечатление;
— Евротур никому не интересен, посмотрим, что будет на ЧМ.

Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.

Россия проиграла Чехии, но выиграла Кубок Карьяла. LIVE
Заключительный матч команде Илье Воробьёва не удался.
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