Сборная России выиграл Кубок Карьяла, одержав две победы в трёх матчах турнира. Подопечные Ильи Воробьёва обыграли финнов (3:0), шведов (4:1) и уступили чехам (2:5).



«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Как вы оцените выступление сборной России на Кубке Карьяла?».



— Всё отлично. Сборная показала хорошую игру и выиграла турнир;

— Было бы хорошо, но поражение чехам испортило впечатление;

— Евротур никому не интересен, посмотрим, что будет на ЧМ.

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