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Михеев — о поражении от чехов: как видите, мастерство не всегда побеждает

Михеев — о поражении от чехов: как видите, мастерство не всегда побеждает
Хоккей / Евротур

Нападающий сборной России Илья Михеев подвёл итог проигранного матча Кубка Карьяла со сборной Чехии (2:5). Несмотря на поражение, команда Ильи Воробьёва стала победительницей турнира.

«Спасибо докторам, быстро поставили меня на ноги. Первые два матча я пропустил, но ничего страшного, влился в команду неплохо. Сегодня нужно было выигрывать свои микроматчи, много единоборств проиграли. Не самый хороший настрой? В каждом матче нужно биться и выкладываться по полной, всегда уважать соперника. Возможно, мастерства у наших ребят побольше, но, как видите, мастерство не всегда побеждает. После победы над Швецией не было радости? Не знаю, кто вам такое говорил. Каждая победа приятна», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Россия проиграла Чехии, но выиграла Кубок Карьяла. LIVE
Заключительный матч команде Илье Воробьёва не удался.
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