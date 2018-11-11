Михеев — о поражении от чехов: как видите, мастерство не всегда побеждает

Нападающий сборной России Илья Михеев подвёл итог проигранного матча Кубка Карьяла со сборной Чехии (2:5). Несмотря на поражение, команда Ильи Воробьёва стала победительницей турнира.



«Спасибо докторам, быстро поставили меня на ноги. Первые два матча я пропустил, но ничего страшного, влился в команду неплохо. Сегодня нужно было выигрывать свои микроматчи, много единоборств проиграли. Не самый хороший настрой? В каждом матче нужно биться и выкладываться по полной, всегда уважать соперника. Возможно, мастерства у наших ребят побольше, но, как видите, мастерство не всегда побеждает. После победы над Швецией не было радости? Не знаю, кто вам такое говорил. Каждая победа приятна», — передаёт слова Михеева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Россия проиграла Чехии, но выиграла Кубок Карьяла. LIVE Заключительный матч команде Илье Воробьёва не удался.