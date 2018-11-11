И. Воробьёв: позитива больше — мы выиграли кубок, проверили много молодых ребят

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился эмоциями после поражения от чехов (2:5) в заключительном матче на Кубке Карьяла.
Турнирная таблица Еврохоккейтура
«Плотная игра. Мы совершили не совсем нужные ошибки, нельзя этого делать. В конце старались, боролись. Почему не всегда получалось в большинстве? Потому что наше большинство тоже разбирают.
Новички сборной? Позитива больше. Мы выиграли кубок, очень много молодых ребят проверили, было много дебютантов. Будем делать выводы и смотреть дальше. Не хотел бы кого-то выделять, у нас одна команда. Мы никого не выделяем. Работает команда, мы играем в командный хоккей», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Три из трёх Россия не выиграла, помешал Ржига. Евротур заменит Europa Cup?
Впервые в истории Кубка Карьяла победителю вручили кубок.