И. Воробьёв – о неудачной игре первого звена: не хотелось, чтобы это повторялось

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился эмоциями от поражения в заключительном матче на Кубке Карьяла с чехами (2:5).



«Настрой был нормальный. «-3» у игроков первой тройки? В хоккее иногда такие моменты случаются. Конечно, не хотелось бы, чтобы это повторялось.



Может ли кто-то из олимпийской сборной попасть на второй этап Евротура? Она для этого и существует. Что в прошлом году, что сейчас. Это ротация, две команды. Мы смотрим всех игроков, обмениваемся мнениями с тренерами олимпийской сборной, со скаутами. Будем смотреть и думать.



Сыграют ли Гусев и Дацюк на Кубке Первого канала? Доживём до декабря и посмотрим. Сейчас немножко рановато говорить.



Василевский? Мы сейчас не будем переходить на персоналии. Мы выиграли турнир, а сегодня нам не хватило одного гола. Но общий фон очень приличный», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Три из трёх Россия не выиграла, помешал Ржига. Евротур заменит Europa Cup? Впервые в истории Кубка Карьяла победителю вручили кубок.