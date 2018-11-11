Кожевников: у Кузьменко появился звездняк, ему рано ещё об этом думать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о впечатлениях от выступления сборной России на Кубке Карьяла, а также раскритиковал Андрея Кузьменко за игру в матче с чехами (2:5).

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«Сборная сегодня смазала хорошее впечатление от турнира, думаю, со мной многие согласятся. Может быть, у кого-то другое мнение, но я считаю, что смазала. Нельзя чехам проигрывать со счётом 2:5. Получается, что восемь периодов играли здорово, а последний взяли и отдали. Но это впечатление со стороны.



Мы уступили чехам в характере. Не было того, что было видно в матчах со шведами и финнами. Не показали того, что у нас было, а моменты для этого имелись. Взрослые игроки не показали то, на что они способны, этого не было видно, к сожалению. Вот Кузьменко вчера два забил, где он сегодня был? Надо меньше говорить и думать об игре. А то он две забросил и всё, у него звездняк появился. Рано ещё даже думать об этом. Не было его сегодня, к сожалению.



По турниру однозначно могу выделить Капризова. Педан мне понравился, он неплохо выглядел. Сейчас вообще трудно о чём-то говорить, потому что за 20 минут наша сборная смазала всё впечатление от турнира и восприятие игры», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.