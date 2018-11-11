Р. Ротенберг: в сборной России всегда играют сильнейшие, будем следить за всеми

Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвёл итоги выступления команды на Кубке Карьяла.



«Итоги положительные. Победили в турнире, две первые игры сыграли в очень высоком темпе, команда полностью выполнила указания тренерского штаба. Третья игра не удалась, есть над чем работать. Скоро уже следующий турнир, сезон длинный. Мы закладываем фундамент к чемпионату мира.



Не хочется переходить на оценки игрокам, но в целом команда играла здорово, друг за друга, особенно первые две игры. Ребята показывали характер. В игре со шведами наши молодые ребята хорошо себя проявили. Есть пища для размышления.



Что касается игры сборной на футбольном стадионе на Кубке Первого канала, то мы уже давно хотели провести такую игру. Нам повезло, что в Санкт-Петербурге появилась такая арена, где мы имеем возможность даже закрыть крышу на время проведения матча. Этим мы исключаем все риски, связанные с погодными условиями. Сейчас идёт большая работа в плане организации этих игр. Для популяризации хоккея это будет очень важное событие.

Будут ли на Кубке Первого канала все сильнейшие? У нас всегда в сборной все сильнейшие. На каждый турнир вызываются самые сильные игроки. Только закончился Кубок Карьяла, мы, конечно, имеем стратегическое планирование, но сейчас начинается следующий этап подготовки – будем следить за всеми игроками.



Уровень соперников в Хельсинки был ниже, чем у сборной России? Вы кого имеете в виду? За сборную Финляндии играли все сильнейшие игроки на сегодняшний момент, это их домашний турнир. Они очень сильно хотели победить сборную России. То же самое шведы. Кого не было у чехов из лучших?» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.