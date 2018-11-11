Сборная России U20 обыграла шведов, Кирилл Марченко оформил дубль

Молодёжная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче, который состоялся в рамках Турнира четырёх наций. Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу подопечных Юрия Бабенко.



Двумя заброшенными шайбами отметился Кирилл Марченко, Семён Кизимов отдал две результативные передачи, Лев Комиссаров набрал 2 (1+1) очка.



Россия U20 – Швеция U-20 – 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)



1:0 – Шалагин (Кизимов, 5.26);

2:0 – Комиссаров (Кизимов, 16.26);

3:0 – Хабаров (Комиссаров, 42.21);

3:1 – Холмберг (Бернстрём, Элвенес, 43.31);

4:1 – Марченко (Подколзин, Кравцов, 47.54);

5:1 – Марченко (58.01), бол.



В первом матче на турнире российская «молодёжка» уступила финским сверстникам со счётом 3:5, а затем обыграла чехов (6:5).

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