Прохоркин – о матче со Швейцарией: играли в каше, после заливок было много воды

Капитан олимпийской сборной России Николай Прохоркин поделился эмоциями после победы в матче с командой Швейцарии (4:2). Этот успех позволил команде Олега Браташа выиграть Кубок Германии.



«Фактически мы играли в режиме плей-офф. Со Швейцарией получился сложный принципиальный матч с вязкой игрой. И очень плохое качество льда на арене. Играли буквально в каше, после заливок было много воды. Отразилось ли это на нашей игре? Мы не показали и половины своих возможностей.



Как подстроились к таким условиям? Перетерпели. В игре со швейцарцами у нас в начале периодов были возможности игры в большинстве, на хорошем льду мы как надо всё разыграли. Все хотели победить, выиграть турнир. И по действиям команды, вы видели, все делали максимум для победы», — цитирует Прохоркина официальный сайт Федерации хоккея России.

Олимпийская сборная России выиграла Кубок Германии