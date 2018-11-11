Быков: Гурьянов показывает, как важно терпеть и ждать своего шанса

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о нападающем «Даллас Старз» Денисе Гурьянове, забросившем первую шайбу в НХЛ.



«Прежде всего я рад за Дениса. Этот гол должен дать ему больше уверенности. Первый гол в новой лиге — это очень важно. И неважно, как он забит. Это эмоциональный подъём, экстаз и толчок к тому, чтобы ещё больше прогрессировать в хоккее. Помню, как забил свой первый гол за «Трактор» — молодой игрок попал в состав, где выступали великие, как Валерий Белоусов. Такой момент забыть невозможно.



Во-вторых, Гурьянов показывает, как важно терпеть и ждать своего шанса. Он ведь в позапрошлом сезоне провёл только одну игру в НХЛ. В прошлом его вообще не вызывали в «Даллас». АХЛ — это не такая уж простая лига. Все эти разъезды на автобусах, жёсткий стиль хоккея — это своего рода борьба за выживание. И тут ты должен показать себя, чтобы заслужить вызов.



Гурьянов идёт по тому же пути, что и многие другие россияне в НХЛ. Классический пример — Вячеслав Войнов провёл три сезона в АХЛ, его ни разу не поднимали в «Лос-Анджелес». А когда он подписал новый контракт в Северной Америке, не вернувшись в Челябинск, то попал в команду, с которой завоевал два Кубка Стэнли», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.



Сегодня, 11 ноября, «Даллас» отправил Гурьянова в фарм-клуб.

«Даллас» отправил форварда Дениса Гурьянова в АХЛ