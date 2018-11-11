Никита Нестеров признан лучшим защитником Кубка Карьяла

Защитник сборной России Никита Нестеров стал лучшим защитником первого этапа Евротура – Кубка Карьяла, информирует пресс-служба турнира.



Турнирная таблица Еврохоккейтура



Хоккеист ЦСКА провёл в Хельсинки три матча в составе национальной команды и отметился одним результативным броском.



Лучшим вратарём Кубка Карьяла признан голкипер сборной Финляндии Вейни Вехвиляйнен, который дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности. Лучшим нападающим признали игрока сборной Чехии Доминика Кубалика, который в игре с Россией забросил три шайбы.



Сборная России стала сильнейшей командой турнира, набрав в трёх матчах шесть очков. Подопечные Ильи Воробьёва обыграли финнов (3:0), шведов (4:1) и уступили в заключительной игре чехам (2:5).

Три из трёх Россия не выиграла, помешал Ржига. Евротур заменит Europa Cup? Впервые в истории Кубка Карьяла победителю вручили кубок.