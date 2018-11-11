Ржига: могло показаться, что Россия недооценила Чехию, но это не так

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига поделился эмоциями после победы в матче с командой России (5:2). Этот матч был заключительным для команд на Кубке Карьяла.
«Может показаться, что русские недооценили нас, поскольку обеспечили себе победу в турнире, но это не так. Надо понимать, что в играх с нами Россия всегда нацелена на победный результат. Я благодарю ребят, поскольку они сделали то, о чём просил тренерский штаб. Мы хорошо подготовились к игре и сумели донести до них, что турнир ещё не завершён, что каждый матч имеет немаловажное значение для нашей сборной», — приводит слова чешского специалиста hokej.cz.
Сборная Чехии одержала первую победу под руководством Ржиги, но при этом заняла последнее место на Кубке Карьяла.
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