Хартли: вернувшиеся с Кубка Карьяла игроки попадут в состав на матч с «Амуром»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли отметил, что у команды было четыре выходных дня во время паузы на Кубок Карьяла.



«У нас изначально было запланировано три выходных дня, и потом мы договорились, что если команда наберёт определённое количество очков – игроки получат бонусом ещё один выходной. Я думаю, они заслужили четыре дня. Есть разные подходы: кто-то думает, что нужно трудиться и трудиться, но я считаю, что отдых необходим не только телу – голова тоже должна отдохнуть.



Игроки, выступающие на Кубке Карьяла? При условии, что они вернутся здоровыми, без повреждений – они все попадут в состав на игру с «Амуром». Потом мы посмотрим расписание и выделим им выходные, ведь ребятам тоже необходим отдых. Сейчас они выступают на высоком уровне, представляют свои страны, и это большая ответственность. В понедельник они будут в составе, а потом посмотрим, когда парни смогут отдохнуть», — сказал Хартли в интервью клубному телевидению.

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