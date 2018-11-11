«Трактор» объявил состав на трёхматчевую выездную серию

«Трактор» отправился в Минск на первую игру очередной выездной серии, сообщает пресс-служба челябинского клуба.



Тренерский штаб взял с собой следующих хоккеистов:



Вратари: Владислав Сухачёв, Александр Судницин;

Защитники: Артём Бородкин, Никита Никитин, Александр Шинин, Никита Хлыстов, Алексей Петров, Ник Бэйлен, Григорий Желдаков, Дмитрий Алексеев;

Нападающие: Александр Рыбаков, Егор Дугин, Кристиан Томас, Йонас Энлунд, Данил Губарев, Райан Стоу, Александр Шаров, Семён Кокуёв, Антон Глинкин, Марсель Шолохов, Игорь Полыгалов, Александр Тридчиков, Илья Зиновьев.



Голкипер Василий Демченко и защитник Игорь Исаев присоединятся к «Трактору» в Минске, а форвард Виталий Кравцов — в Подольске.



В ходе выездной серии «Трактор» сыграет с минским «Динамо» (12 ноября), «Витязем» (14 ноября) и СКА (16 ноября).