Бродо: в России хорошая вратарская школа, голкиперы на заметных ролях в НХЛ

Трёхкратный победитель Кубка Стэнли, легендарный в прошлом голкипер Мартин Бродо дал оценку игре российских вратарей в НХЛ.



«Сейчас хоккей стал с большим уклоном в защиту. Игре в обороне уделяется всё больше внимания. При этом и бросков стало больше, за один матч у ворот обычно случается около 15 реальных голевых моментов. Плюс сейчас игра стала быстрее, голкиперам приходится больше перемещаться, чаще опускаться на колени и вставать. Происходит постоянная работа над улучшением техники.



Сейчас российские голкиперы в НХЛ на заметных ролях. Плюс на подходе молодые ребята, такие как Самсонов, которые в будущем будут играть в НХЛ. Сейчас в России хорошая вратарская школа, тренеры и система подготовки. И в других крупных хоккейных европейских странах тоже. В Финляндии, Швеции. Плюс не сбрасываем со счётов США и Канаду. Вратари из всех этих стран и составляют большую часть голкиперов лиги», — приводит слова канадца официальный сайт НХЛ.

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