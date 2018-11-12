«Бостон» обыграл «Вегас» благодаря двум очкам Пастрняка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте, отличился Дэнтон Хайнен. В конце первого периода «Бостон» укрепил преимущество усилиями Жереми Лозона, а на старте второго игрового отрезка ещё одну шайбу забросил Брэд Маршан. Финалисты прошлого розыгрыша Кубка Стэнли наиграли лишь на гол престижа — отличился Коди Икин. Точку в матче поставил лучший снайпер лиги Давид Пастрняк, реализовав двойное большинство.

«Брюинз» одержали третью победу в четырёх последних встречах, они с 22 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» потерпел третье поражение в четырёх матчах, он (15) – 14-й на Западе.