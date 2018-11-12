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«Бостон» обыграл «Вегас» благодаря двум очкам Пастрняка

«Бостон» обыграл «Вегас» благодаря двум очкам Пастрняка
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте, отличился Дэнтон Хайнен. В конце первого периода «Бостон» укрепил преимущество усилиями Жереми Лозона, а на старте второго игрового отрезка ещё одну шайбу забросил Брэд Маршан. Финалисты прошлого розыгрыша Кубка Стэнли наиграли лишь на гол престижа — отличился Коди Икин. Точку в матче поставил лучший снайпер лиги Давид Пастрняк, реализовав двойное большинство.

«Брюинз» одержали третью победу в четырёх последних встречах, они с 22 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» потерпел третье поражение в четырёх матчах, он (15) – 14-й на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2018, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 1
2:0, 1:1, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Хайнен (Бьорк) – 02:54 (5x5), 2:0 – Лозон (Курали, Мур) – 17:51 (5x5), 3:0 – Маршан (Бержерон, Пастрняк) – 20:58 (5x4), 3:1 – Икин (Так) – 30:55 (5x5), 4:1 – Пастрняк (Крюг, Крейчи) – 56:08 (5x3)
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