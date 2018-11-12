«Нью-Джерси» в дебютном матче Яковлева уступил «Виннипегу», у Шайфли – три очка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал уверенную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.

Хозяева на 4-й минуте забили дважды в течение 29 секунд – отличились Джек Рослович и Марк Шайфли. Ещё в первом периоде «дьяволы» сократили отставание до минимума усилиями Бретта Сени, но в начале второго игрового отрезка Шайфли оформил дубль. Через 47 секунд нападающий гостей Блейк Коулман сделал счёт 2:3, на что «Джетс» ответили голами Николая Элерса и Мэтью Перро.

Самым результативным игроком встречи стал Шайфли, набравший 3 очка (2+1). Дмитрий Куликов не принимал участия во встрече из-за травмы.

В НХЛ дебютировал российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев. Он заработал показатель полезности «-1», дважды бросил в створ ворот и совершил один силовой приём, проведя на льду 16 минут и 41 секунду – третий показатель среди защитников команды.