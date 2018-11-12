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«Нью-Джерси» в дебютном матче Яковлева уступил «Виннипегу», у Шайфли – три очка

«Нью-Джерси» в дебютном матче Яковлева уступил «Виннипегу», у Шайфли – три очка
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал уверенную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.

Хозяева на 4-й минуте забили дважды в течение 29 секунд – отличились Джек Рослович и Марк Шайфли. Ещё в первом периоде «дьяволы» сократили отставание до минимума усилиями Бретта Сени, но в начале второго игрового отрезка Шайфли оформил дубль. Через 47 секунд нападающий гостей Блейк Коулман сделал счёт 2:3, на что «Джетс» ответили голами Николая Элерса и Мэтью Перро.

Самым результативным игроком встречи стал Шайфли, набравший 3 очка (2+1). Дмитрий Куликов не принимал участия во встрече из-за травмы.

В НХЛ дебютировал российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев. Он заработал показатель полезности «-1», дважды бросил в створ ворот и совершил один силовой приём, проведя на льду 16 минут и 41 секунду – третий показатель среди защитников команды.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2018, понедельник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 2
2:1, 3:1, 0:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Рослович (Бафлин) – 03:02 (5x5), 2:0 – Шайфли (Уилер, Элерс) – 03:31 (5x5), 2:1 – Сени (Братт, Сиверсон) – 07:15 (5x5), 3:1 – Шайфли (Труба) – 22:58 (5x5), 3:2 – Коулман (Сиверсон) – 23:45 (5x5), 4:2 – Элерс (Шайфли, Уилер) – 27:54 (5x5), 5:2 – Перро (Коннор, Литтл) – 32:47 (5x5)
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