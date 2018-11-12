«Сан-Хосе» обыграл «Калгари» благодаря трём очкам Павелски

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» одержал домашнюю победу над «Калгари Флэймз» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).



Счёт уже на 50-й секунде открыл Эвандер Кейн, а в начале второго периода Йоонас Донской увеличил преимущество «акул». На 27-й минуте Шон Монахан сократил разрыв до минимума. Точку в матче поставил Джо Павелски, поразив пустые ворота. Американец стал самым результативным игроком встречи, набрав три очка (1+2). По голу и передаче в свой актив записали Кейн и Донской.



Хозяева одержали первую победу в трёх последних встречах и поднялись на шестом место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл. «Огоньки» (21) уступили второй раз в трёх последних матчах, они – пятые.