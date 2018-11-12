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«Сан-Хосе» обыграл «Калгари» благодаря трём очкам Павелски

«Сан-Хосе» обыграл «Калгари» благодаря трём очкам Павелски
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» одержал домашнюю победу над «Калгари Флэймз» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Счёт уже на 50-й секунде открыл Эвандер Кейн, а в начале второго периода Йоонас Донской увеличил преимущество «акул». На 27-й минуте Шон Монахан сократил разрыв до минимума. Точку в матче поставил Джо Павелски, поразив пустые ворота. Американец стал самым результативным игроком встречи, набрав три очка (1+2). По голу и передаче в свой актив записали Кейн и Донской.

Хозяева одержали первую победу в трёх последних встречах и поднялись на шестом место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл. «Огоньки» (21) уступили второй раз в трёх последних матчах, они – пятые.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2018, понедельник. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Кейн (Павельски, Донской) – 00:50 (5x5), 2:0 – Донской (Кейн, Павельски) – 21:28 (5x5), 2:1 – Монахан (Янковски) – 26:02 (5x5), 3:1 – Павельски (Гертл, Майер) – 59:08 (en)
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