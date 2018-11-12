«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 5:2. Видеобзор дебютного матча Егора Яковлева в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» дома одержал уверенную победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.



В НХЛ дебютировал российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев. Он заработал показатель полезности «-1», дважды бросил в створ ворот и совершил один силовой приём, проведя на льду 16 минут и 41 секунду – третий показатель среди защитников команды. Дмитрий Куликов не принимал участия во встрече из-за травмы.



В составе «Виннипега» заброшенными шайбами отметились Джек Рослович, Марк Шайфли (дважды), Николай Элерес и Матью Перро. У «дьяволов» результативные броски на свой счёт записали Бретт Сени и Блейк Коулман.

Канадская команда одержала вторую победу подряд, а гости продлили серию поражений до трёх игр.