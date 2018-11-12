Сергеев: «Нефтехимику» надо прибавлять, конкуренция на Востоке стала выше

Защитник «Нефтехимика» Андрей Сергеев оценил выступление команды в первой части нынешнего сезона. Клуб из Нижнекамска занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.



«Надо ещё прибавлять. Конкуренция в Восточной конференции стала даже выше, чем в прошлом сезоне, каждый матч отражается на турнирной таблице. Очень плотный чемпионат.



В нашей конференции, в отличие от Запада, нет явных лидеров, за исключением «Автомобилиста», зато есть большая группа очень крепких команд. Бороться на равных можно с каждой, поэтому очки распределяются более равномерно.



Какие требования предъявляет Назаров? Надёжнее играть в обороне, вести команду за собой, выводить наши спецбригады в число лучших в турнире», — приводит слова Сергеева Russia-Hockey.

Невероятный «Автомобилист» и провал «Сибири». Итоги первой трети сезона. Восток Признанные топ-клубы конференции пока в тени уральского чуда.