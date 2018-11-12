Итоги дня в НХЛ для россиян: дебютная игра Яковлева, 11-матчевая серия Дадонова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно семь матчей с участием 13 российских спортсменов.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей, которая не спасла команду от поражения, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов продлил серию с набранными очками до 11 игр, защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев провёл первый матч в НХЛ, а голкипер «Колорадо» Семён Варламов прервал серию из пяти поражений.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|26 из 27
|96,3
|4:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|2
|5
|0
|-
|21.25
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|2
|3
|1
|0
|38%
|16.08
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|2
|1
|0
|3
|-
|26.30
|Любушкин (3)
|«Аризона»
|0+0
|1
|0
|0
|4
|0
|-
|10.35
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|16.42
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|0
|50%
|9.57
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|5
|1
|0
|-
|19.16
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|0
|0
|1
|2
|33%
|13.09
|Сошников (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|1
|-
|8.23
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|+2
|0
|0
|0
|3
|-
|13.53
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+2
|+2
|0
|2
|1
|0
|-
|17.34
|Яковлев (3)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|2
|1
|0
|-
|16.41