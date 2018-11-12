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Итоги дня в НХЛ для россиян: дебютная игра Яковлева, 11-матчевая серия Дадонова

Итоги дня в НХЛ для россиян: дебютная игра Яковлева, 11-матчевая серия Дадонова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно семь матчей с участием 13 российских спортсменов.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей, которая не спасла команду от поражения, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов продлил серию с набранными очками до 11 игр, защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев провёл первый матч в НХЛ, а голкипер «Колорадо» Семён Варламов прервал серию из пяти поражений.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»26 из 2796,34:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+100250-21.25
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-1231038%16.08
Орлов (з)«Вашингтон»0+002103-26.30
Любушкин (3)«Аризона»0+010040-10.35
Задоров (з)«Колорадо»0+000211-16.42
Каменев (н)«Колорадо»0+0-1010050%9.57
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+000510-19.16
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+10001233%13.09
Сошников (н)«Сент-Луис»0+000121-8.23
Дадонов (н)«Флорида»0+1+20003-13.53
Киселевич (з)«Флорида»0+2+20210-17.34
Яковлев (3)«Нью-Джерси»0+0-10210-16.41
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