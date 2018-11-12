Итоги дня в НХЛ для россиян: дебютная игра Яковлева, 11-матчевая серия Дадонова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно семь матчей с участием 13 российских спортсменов.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей, которая не спасла команду от поражения, форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов продлил серию с набранными очками до 11 игр, защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев провёл первый матч в НХЛ, а голкипер «Колорадо» Семён Варламов прервал серию из пяти поражений.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 26 из 27 96,3 4:1