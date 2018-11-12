Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила трёх лучших спортсменов очередного игрового дня.



Первой звездой дня признан нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, который набрал 3 (2+1) очка в победной игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Этот матч стал дебютным в лиге для защитника «дьяволов» Егора Яковлева.

Второй звездой дня стал капитан «Флориды» Пантерз» Александр Барков, отметившийся двумя результативными бросками в игре с «Оттавой Сенаторз» (5:1). Один из своих голов финн забросил после передачи российского форварда «пантер» Евгения Дадонова, который продолжил свою результативную серию до 11 матчей.

Третьей звездой дня признан голкипер «Аризоны Койотс» Дарси Кемпер, который отразил 38 бросков в победном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1).