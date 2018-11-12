«Сибирь» расторгла контракт с голкипером Эдуардом Рейзвихом

«Сибирь» расторгла контракт по соглашению сторон с вратарём Эдуардом Рейзвихом, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.



27-летний голкипер выступал за «Сибирь» с сезона-2017/18, но за прошедшее время провёл всего один матч, в котором отразил два броска за 4 минуты 49 секунд. Ранее Рейзвих защищал цвета омского «Авангарда». Всего на его счету 25 матчей в КХЛ, в которых он одержал семь побед при 89% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,05.



«Сибирь» занимает последнее, 13-е место, в турнирной таблице Восточной конференции. После 26 матчей на счету новосибирской команды 12 очков. Сегодня, 12 ноября, подопечные Александра Андриевского встретятся на своей площадке с «Барысом», начало — в 15:30 мск.

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