Губернатор Самарской области: будем искать варианты, чтобы вернуть «Ладу» в КХЛ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил перспективы возвращения в КХЛ тольяттинской «Лады».



«У лиги есть очень чёткая позиция: «Найдёте денег, спонсоров — пожалуйста, мы готовы рассмотреть. Возвращайтесь в лигу. Но деньги эти должны быть частными». Я весной этого года, когда «Ладу» исключали из КХЛ, подтвердил финансирование клуба, я за него бился и со многими испортил отношения, в том числе в руководстве на федеральном уровне.



Но главная проблема — отсутствие частных вложений в клуб. «Лада» в КХЛ на 70% финансировалась из регионального бюджета. Будем искать варианты, пытаться привлечь спонсоров, чтобы «Лада» смогла вернуться в КХЛ. Но надо также учитывать, что лига будет сокращаться и дальше. Много разговоров о том, сколько клубов там должно играть. Как управленец я понимаю людей, которые стоят во главе КХЛ, понимаю, что они делают, понимаю логику их действий, но сердцем я не могу принять решение, которое состоялось в отношении «Лады», — цитируют Азарова «Известия».

Место «Югры» и «Лады» в Вышке. Хватит ныть об убийстве хоккея КХЛ сделала то, что и должна.