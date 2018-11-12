Быков: Радулов — энерджайзер на льду, но в жизни он очень порядочный человек

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о нападающем «Даллас Старз» Александре Радулове.



«Особо я отмечу Радулова, который играл у меня в «Салавате Юлаеве» и взрослой сборной России. Саша сам прошёл через низшие лиги, стал героем в юниорской команде Квебека. Радулов — это энерджайзер на льду, но в жизни он очень порядочный и ответственный человек, который умеет опекать молодёжь. Всё покажет и объяснит, даст хорошую дорогу. Радулов не только сам играет здорово, но и своих партнёров делает лучше», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне на счету Радулова, который находится в списке травмированных, пять заброшенных шайб и шесть результативных передач в шести матчах при показателе полезности «0».

«Даллас» поместил Александра Радулова и Джона Клингберга в список травмированных