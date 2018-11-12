Свитов тренируется с «Ак Барсом», Секач и Ландер отсутствуют

«Ак Барс» проводит тренировку перед домашней серией после паузы на первый этап Евротура — Кубок Карьяла, сообщает «Спорт Бизнес Online».



Вместе с командой занимается Александр Свитов, пропустивший предсезонную подготовку и первые два месяца чемпионата из-за травмы. В октябре нападающий вернулся на лёд и провёл три матча за «Барс» в ВХЛ. Свитов получил травму в финале Кубка Гагарина в апреле 2018 года.



Вместе с командой занимаются Андрей Педан, который во время паузы вызывался в сборную России, и Роман Абросимов, выступавший за олимпийскую сборную России. Иржи Секач и Антон Ландер, которые также играли за свои сборные на Евротуре, отсутствуют.



Завтра, 13 ноября, «Ак Барс» примет «Слован», затем сыграет с ЦСКА (15 ноября) и рижским «Динамо» (17 ноября).

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