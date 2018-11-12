Дадонов: Барков и Хоффман – мастеровитые ребята, играть с ними очень легко

Нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов после победы над «Оттавой Сенаторз» (5:1) отдал должное товарищам по звену – Александру Баркову и Майку Хоффману.



«Всё началось в Финляндии, где мы провели два очень хороших матча. Смогли набраться уверенности и поняли, как побеждать. Оба моих партнёра – мастеровитые ребята, скоростные и с отличным броском. Они могут всё, играть с ними очень легко», — приводит слова Дадонова официальный сайт НХЛ.



29-летний уроженец Челябинска поучаствовал в одном из двух голов капитана «пантер» Баркова. Дадонов продлил серию с набранными очками до 11 матчей, одноклубник Евгения, Хоффман, отдавший две голевые передачи, — до 12. Оба хоккеиста приблизились к рекорду франшизы, который принадлежит Павлу Буре – он набирал очки в 13 встречах подряд.

Дадонов в погоне за Буре. Ещё чуть-чуть, и он повторит рекорд «Флориды» Россиянин набрал очки в 11-м матче подряд.