Гомоляко: в игре СКА – «Автомобилист» нет фаворита, это отличные команды

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко предположил, как будут развиваться события в матче СКА – «Автомобилист».

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«Я бы сказал, что в этой игре нет фаворитов. И СКА, и «Автомобилист» — отличные команды. Думаю, что матч будет прекрасен, потому что в нём встречаются два лидера. Такие игры всегда приятно смотреть. У СКА было большое представительство в сборной, от «Автомобилиста» же поехало два человека. Многое будет зависеть от того, как они восстановятся после вчерашних матчей. Это профессионалы и молодые ребята, ничего страшного в том, что они сыграют два матча подряд. Игра будет боевой, нам будет приятно за ней наблюдать.

У «Автомобилиста» не будет Коваржа? В этом году Якуб для Екатеринбурга значит больше, чем половина команды. Он прилично играет, в текущих успехах есть заслуга не только всей команды, но и вратаря. Считаю, что это будет потеря для «Автомобилиста». Может быть, у уральцев и будет некоторое преимущество из-за того, что у них больше игроков, чем у СКА, осталось с командой в ноябрьскую паузу. Но у питерцев молодые парни, они тоже играли вместе. Каждая игра заменяет тренировку. Я думаю, что они просто хорошо потренировались», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.