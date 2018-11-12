Гулявцев: и я, и руководство «Северстали» ждали другого результата

Александр Гулявцев прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Северстали».

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Мы расстались с «Северсталью» по соглашению сторон. Руководство только сегодня вызвало к себе и объявило о решении. У ребят была раскатка. Я зашёл, сказал ребятам слова благодарности, всё прошло нормально. Пожали друг другу руки, обнялись и попрощались. Жизнь продолжается.



Мы ждали другого результата. Что касается нынешних неудач, то есть много объективных причин. Но результата, повторюсь, нет, поэтому ты должен быть готов ко всему.



Будем надеяться, что команда сохранит прописку в КХЛ. Я ещё раз повторю, неудачи связаны с рядом объективных причин. Травмы ключевых игроков – один из основных моментов. В принципе мы неплохо начали сезон, с переменным успехом, но травмы нас подкосили. Хотя чего сейчас на травмы пенять? И я, и руководство ждали другого результата», — сказал Гулявцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.