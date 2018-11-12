Ларионов: приятно, что Якушеву отдали дань уважения в виде включения в Зал славы

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов поделился мнением о включении в Зал хоккейной славы Александра Якушева.



«Время быстро бежит. Мы сейчас оглядываемся в 1972 год, прошло 46 лет, многие вещи стираются. Молодёжь, к сожалению, не совсем помнит своих героев. То, что Якушев не играл в НХЛ, конечно, не самый большой плюс при выдвижении в Зал хоккейной славы. Но, понимая масштаб того, что наша команда сделала в той серии с канадцами, что она показала очень сильный хоккей и показала, насколько у нас много талантов, значит много.

Те, кто проявил себя с яркой стороны, остались в памяти канадцев и американцев, смотревших серию. И в два раза почётнее, что не забыто то время и что отдана дань тому, кто сделал многое для развития хоккея и для противостояния советской и канадской школ. Я очень рад, что Якушеву всё-таки удалось попасть в Зал славы.



Он показал, насколько мы готовы бороться, сражаться, показывать хороший хоккей. Безусловно, есть масса советских хоккеистов, которые играли и которые заслуживают этой почести, но имя Якушева, конечно, стоит особняком. В той серии с канадцами, да и вообще в карьере, в сборной и «Спартаке», Якушев играл очень ярко. Я очень рад, что мы получили ещё одно место в Зале славы для нашего игрока», — приводит слова Ларионова телеканал «360».