Скудра – о работе в «Северстали»: это слухи, давайте дождёмся конкретики

Петерис Скудра прокомментировал слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Северстали». Эта должность стала вакантной после увольнения Александра Гулявцева.



«Пока это просто слухи, которые не имеют ничего общего с реальностью. Я сам из прессы узнал об отставке Александра Гулявцева из «Северстали», а меня уже записали в главные тренеры. Давайте дождёмся какой-то конкретики. Если она появится, вы сразу всё узнаете», — сказал Скудра «Чемпионату».



Петерис Скудра подписал контракт с «Торпедо» в апреле 2013 года. Во всех пяти сезонах команда под его руководством выходила в плей-офф, но только один раз сумела преодолеть первый раунд. В минувшее межсезонье руководство нижегородского клуба отказалось от услуг специалиста.

Александр Гулявцев отправлен в отставку с поста главного тренера «Северстали»