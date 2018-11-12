«Сибирь» — «Барыс»: в заявке хозяев отсутствуют Казаков, Михайлов и Демидов

«Сибирь» объявила состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Эта игра начнётся в 15:30 мск.



В заявке новосибирского клуба отсутствуют хоккеисты, выступавшие на турнире в Германии в составе олимпийской сборной России. Защитник Николай Демидов, нападающие Максим Казаков и Никита Михайлов пропустят игру, поскольку вернулись в Новосибирск только сегодня утром.



«Сибирь»:



Тейлор (Красиков);

Логинов – Алексеев, Пельтола – Брюле – Кэрон;

Пиганович – Наумов, Пешехонов – Саюстов – Шаров;

Игнатович – Савченко, Первушин – Романцев – Зырянов;

Лукин, Яковлев – Бодров – Ткаченко.



«Сибирь» занимает последнее, 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. После 26 матчей на счету новосибирской команды 12 очков.

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