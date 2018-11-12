«Сибирь» объявила состав на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Эта игра начнётся в 15:30 мск.
В заявке новосибирского клуба отсутствуют хоккеисты, выступавшие на турнире в Германии в составе олимпийской сборной России. Защитник Николай Демидов, нападающие Максим Казаков и Никита Михайлов пропустят игру, поскольку вернулись в Новосибирск только сегодня утром.
«Сибирь»:
Тейлор (Красиков);
Логинов – Алексеев, Пельтола – Брюле – Кэрон;
Пиганович – Наумов, Пешехонов – Саюстов – Шаров;
Игнатович – Савченко, Первушин – Романцев – Зырянов;
Лукин, Яковлев – Бодров – Ткаченко.
«Сибирь» занимает последнее, 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. После 26 матчей на счету новосибирской команды 12 очков.
«Сибирь» — «Барыс»: в заявке хозяев отсутствуют Казаков, Михайлов и Демидов