Гончар: Овечкин заматерел как лидер, он по-другому стал смотреть на хоккей

Член тренерского штаба «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар дал оценку капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, которым по итогам прошлого сезона поднял над головой Кубок Стэнли.



«Надо отдать Саше должное. Немножко по-другому он стал смотреть на хоккей, и особенно ярко это было видно в прошлом году. Овечкин помогал в обороне и лидировал не только благодаря голам и игрой в атаке вообще, но и стал нести полную ответственность за игру в обороне, причём именно фокусировался на ней. На мой взгляд, это был важный момент его взросления. Он заматерел как лидер. Наверное, это была самая большая смена направления его карьеры, и она сразу дала результат», — цитирует Гончара официальный сайт НХЛ.

Гончар: я провёл в «Вашингтоне» 10 прекрасных лет, он помог мне сформироваться