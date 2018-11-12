Билялетдинов: Свитову будет сложно в первом матче, но он должен пройти через это

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о ходе подготовки команды к предстоящим матчам.



«Игроки, которые работали здесь, в нормальном функциональном состоянии. Мы и отдохнули, и поработали, и в целом готовы к играм. Матчи будут непростые, у нас сейчас девять игр подряд. Поэтому мы готовились с прицелом на длительную серию. Что касается сборников, сегодня не было Секача, Ландера и Юдина. Они будут сегодня днём и будут готовиться к матчу.



Свитов? Играть он будет. Насчёт формы сейчас сложно сказать – он играл за «Барс», но это совершенно другое. Наверняка, в первом матче ему будет сложно, но он должен через это пройти.



Шарыченков? Он ещё в гипсе, но уже тренируется. Нельзя сказать, что по полной программе, но всю черновую работу он выполняет. С командой пока не выходит», — цитирует специалиста официальный сайт казанского клуба.

Свитов тренируется с «Ак Барсом», Секач и Ландер отсутствуют