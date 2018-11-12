«Амур» обменял Богдана Потехина в «Витязь» на Антона Лазарева

«Амур» и «Витязь» произвели обмен, в результате которого форвард Богдан Потехин отправляется в подмосковный клуб, а состав «тигров» пополнит нападающий Антон Лазарев. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.



26-летний Потехин провёл в нынешнем сезоне 24 матча и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-6» и восьми минутах штрафного времени. На счету 28-летнего Лазарева семь игр, в которых он отметился результативной передачей, проводя на льду чуть менее 10 минут.



«Амур» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, подопечные Николая Борщевского набрали 16 очков в 25 матчах. «Витязь» располагается на седьмой строчке на Западе, набрав 23 балла по итогам 26 встреч.

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