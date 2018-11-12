Пестушко: у меня есть и силы, и желание, и мотивация продолжать играть

Нападающий московского «Динамо» Максим Пестушко прокомментировал заключение просмотрового контракта с клубом, а также объяснил, почему не стал продолжать карьеру в иностранных чемпионатах.



««Динамо» – это мой второй родной клуб после Нижнекамска? В принципе да, этот клуб действительно очень много для меня значит. Но давайте не будем пока торопиться, потому что я нахожусь в команде только на просмотровом контракте.



«Авангард» – не самый лучший соперник для возвращения в КХЛ после длительной паузы? Вы знаете, лучше играть, чем полгода сидеть без работы. Когда у тебя есть и силы, и желание, и мотивация продолжать играть. Поэтому на данном этапе для меня соперник абсолютно не важен.



Почему не стал продолжать карьеру в Европе, как поступали многие игроки, оставшиеся без команды? Если честно, то ту же Румынию я не рассматривал для продолжения карьеры, потому что я прекрасно понимал – если туда едешь, то это уже всё. Оттуда в КХЛ ты уже никак не вернёшься. Смотрел на другие варианты — чешская экстралига, финский чемпионат. Но это было для того, чтобы не терять игровую форму. Дай бог, что сейчас я дождался своего шанса в КХЛ и вернулся в лигу.



Когда Крикунов возглавил «Динамо» появилась ли у меня надежда, что позвонят мне? Как говорится, надежда умирает последней. Тройка с Игумновым и Алексеевым? Все ребята умеют играть в хоккей, разберёмся. Лично для меня самое важное сейчас — это найти тот игровой тонус, который набирается только через игры, потому что физически я чувствую себя нормально. А вот игровой тонус мне надо добирать.



Я последним сегодня закончил занятия в зале, чтобы поскорее набрать форму? Да, просто идёт дополнительная работа, но это не только у меня. Есть ещё ребята, которым нужно подтянуть выносливость, что-то ещё. Поэтому мы остаёмся и дорабатываем», — сказал Пестушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Крикунов: в «Динамо» дефицит опытных игроков, а Пестушко я знаю давным-давно