«Сибирь» — «Барыс»: Фрэттин и Боченски получили травмы

В матче новосибирской «Сибири» и астанинского «Барыса» повреждения получили нападающие команды гостей Мэттью Фрэттин и Брэндон Боченски. Фрэттин покинул площадку на старте второго периода, Боченски ушёл в раздевалку после неудачно заблокированного броска на первых минутах третьего периода.

В матче продолжается третья 20-минутка, счёт равный — 1:1.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 30-летний Фрэттин принял участие в 24 матчах, сумев записать на свой счёт 15 (7+8) баллов при показателе полезности "-3" и 14 минутах штрафного времени.



36-летний Боченски в 24 матчах отметился 18 (9+9) баллами при показателе полезности "-3".



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