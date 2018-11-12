Ничушкин: в плей-офф Овечкин занимался несвойственной для себя работой

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин высоко оценил вклад капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в победу столичной команды в Кубке Стэнли—2018.



«Было видно, что Овечкин — лидер. Он заводил команду, выполнял много работы, которую, наверное, ему несвойственно было выполнять — например блокировать броски, много играть в защите. Он показал, как настоящий лидер должен вести себя на площадке. Я думаю, это сыграло роль для всей команды», — цитирует Ничушкина официальный сайт НХЛ.



В июне «Вашингтон» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии клуб «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.



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