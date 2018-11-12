НХЛ договорилась о предварительном урегулировании коллективного иска от игроков

Национальная хоккейная лига договорилась о предварительном урегулировании коллективного иска от бывших хоккеистов, информирует TSN.



НХЛ отказалась признать вину, но не хочет продолжения судебных тяжб. Сообщается, что сумма, которую согласна выплатить НХЛ, будет значительно меньше миллиарда долларов, который выплатила по аналогичному иску другая североамериканская лига — НФЛ.



Напомним, более 100 бывших игроков подали иск пять лет назад. Основанием для иска стал недостаточный по мнению хоккеистов мониторинг травм головы, который привёл к хроническим заболеваниям после завершения спортивной карьеры. Последнее заседание состоялось в марте, а спустя четыре месяца суд пришёл к выводу, что оснований для принятия заявления нет.