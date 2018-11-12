Андриевский: посмотрел на лица «сборников» «Сибири» и всё понял

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Барыса» (1:2 ОТ).



«Очень робко начали, практически весь первый период отдали «Барысу», хорошо, что он закончился 0:1. Поговорили с ребятами в перерыве, хорошо, что они нас услышали и перевели игру в зону соперника. В третьем периоде больше стали играть от обороны. В овертайме свежести нам не хватило. В паузе ребят нагрузили, так что мы понимали, что сегодня будет тяжело. Считаю, что очко мы сегодня приобрели.



Мы этим составом тренировались пять дней. «Сборники» приехали утром, когда у нас была раскатка. Я посмотрел на их лица и всё понял. Ну куда? Они там три игры сыграли, потом ещё перелёт, шесть часов разницы. То же самое касается Бертрана и Воробья. Пользы все они не принесли бы.



Джордан Карон — это тот силовой форвард, которого там не хватало. Он должен нагнетать на пятаке. Пока для него продолжается адаптация, надеемся на лучшее. Расставание с Рейзвихом — обоюдное решение. Ну сколько можно сидеть? У него не получилось пробиться, Тейлор и Красиков оказались сильнее, а ему надо играть. Если будут замены варианты на рынке — мы только за.



Что касается Эдуарда Рабе, то мы решили поменять тренера по физической подготовке. Почему? Это долгий разговор», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, уступив «Барысу»