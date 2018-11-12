Гартнер: восхищаюсь Овечкиным, он может стать величайшим снайпером НХЛ

Один из лучших снайперов в истории НХЛ Майк Гартнер поделился мнением об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Я думаю, что Александр Овечкин однажды может стать величайшим снайпером в истории НХЛ. Кубок Стэнли — ещё одно признание его величия. Когда ты смотришь, как играет Ови, что он делает на льду, то восхищаешься. И я говорю даже не о том, как он забивает голы, а просто как блокирует броски, как ведёт игру, как порой выдерживает критику. На самом деле я за Овечкина очень счастлив.



Да, в наше время труднее забивать голы. Но посмотрите, как играет Овечкин, как он забрасывает шайбы. Он это будто на поток поставил и к тому же выступает в очень хорошей сильной команде, тут и партнёры должны помочь классными передачами.

17 великих хоккеистов за всю историю НХЛ, которых нужно догнать Овечкину От их имён кружится голова.