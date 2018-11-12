Карон: я не играл три недели, но после первого периода ноги стали слушаться

Нападающий «Сибири» Джордан Карон поделился впечатлениями от матча с «Барысом» (1:2 ОТ).



«С «Барысом» была хорошая игра. Мы очень неплохо смотрелись во втором периоде, соперник лучше нас играл в третьем. Мы проделали хорошую работу, хотели победить и взять дополнительное очко. Всегда неприятно проигрывать так, в овертайме.



Я стараюсь использовать свои габариты при борьбе в углах, при борьбе «1 в 1», перед воротами. Это мой стиль игры – отбирать шайбу, начинать атаки от форчекинга и пробираться к воротам.



Хоть я и не играл три недели, но чувствую себя хорошо. В первом периоде было немного сложно, но на протяжении игры ноги стали слушаться меня», — передаёт слова Карона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, уступив «Барысу»