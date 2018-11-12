Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Динамо» Мн — «Трактор»: гости выпустили Сухачёва, это дебют вратаря в КХЛ

«Динамо» Мн — «Трактор»: гости выпустили Сухачёва, это дебют вратаря в КХЛ
Хоккей / КХЛ

В первом периоде встречи минского «Динамо» и челябинского «Трактора» команда гостей решила произвести замену вратаря. К шестой минуте голкипер «Трактора» Александр Судницин пропустил две шайбы, уступив место в воротах Владиславу Сухачёву. Таким образом, 20-летний голкипер впервые вышел на лёд в матче Континентальной хоккейной лиги.

В матче продолжается первый период, счёт 2:0 в пользу команды из Беларуси.

Посмотреть видео второй заброшенной шайбы минского «Динамо» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент