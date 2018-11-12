«Динамо» Мн — «Трактор»: гости выпустили Сухачёва, это дебют вратаря в КХЛ

В первом периоде встречи минского «Динамо» и челябинского «Трактора» команда гостей решила произвести замену вратаря. К шестой минуте голкипер «Трактора» Александр Судницин пропустил две шайбы, уступив место в воротах Владиславу Сухачёву. Таким образом, 20-летний голкипер впервые вышел на лёд в матче Континентальной хоккейной лиги.



В матче продолжается первый период, счёт 2:0 в пользу команды из Беларуси.

Посмотреть видео второй заброшенной шайбы минского «Динамо» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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