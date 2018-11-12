Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Российские игроки не попали в тройку лучших.



Возглавил тройку лучших хоккеистов недели нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, заработавший 7 (5+2) очков в четырёх сыгранных матчах.



Второй звездой признан форвард «Виннипег Джетс» Блейк Уилер, записавший в актив 7 (1+6) очков в двух играх. 5 (1+4) очков хоккеист заработал во встрече с командой «Колорадо Эвеланш» (5:2).



Замкнул тройку лучших игроков недели нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, сумевший набрать 8 (3+5) очков в трёх встречах.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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