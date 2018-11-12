Карон: в КХЛ всё немного быстрее, чем в чемпионате Германии

Нападающий «Сибири» Джордан Карон сравнил разницу между чемпионатом Германии и Континентальной хоккейной лигой.



«С Брюле мы много общались, у нас с ним одинаковое понимание ситуации. Думаю, мы провели неплохую игру. Наше взаимопонимание пока не стопроцентное, но мы постараемся обрести его как можно скорее. Тэйлор мне помогает разобраться во многих вещах. Это нелегко — переезжать в другую страну, но он мне помогает практически во всем.



В КХЛ всё немного быстрее, чем в Германии, но, как я уже сказал, я не играл три недели, поэтому тяжело сравнивать. Без сомнения, это быстрая лига», — передаёт слова Карона корреспондента «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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