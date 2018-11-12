Радулов восстановился после травмы и сыграет с «Коламбусом»

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов восстановился после травмы и сможет принять участие во встрече с «Коламбус Блю Джекетс», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро. Российский хоккеист сыграет в тройке с Джейми Бенном и Тайлером Сегином.



В этом сезоне на счету Радулова пять заброшенных шайб и шесть результативных передач в шести матчах при показателе полезности «0». Александр ни разу не завершал матч без набранных очков. Россиянин ранее пропустил из-за повреждения две недели, но вернулся в игре с «Монреаль Канадиенс» и отметился голом, однако после этого пропустил четыре выездные встречи.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19